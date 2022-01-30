بعدما شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد، عادت مدينة ووهان الصينية مرة أخرى لتثير مخاوف العالم؛ بسبب اكتشاف العلماء سلالة جديدة للفيروس تدعى “نيوكوف”.

وقال موقع “ويذر”: إن مدينة ووهان أرسلت موجة صدمة جديدة في جميع أنحاء العالم، بعدما اكتشف علماؤها سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت اسم “NeoCov”.

وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكًا من “كوفيد-19”.

ما هو “نيوكوف”؟

ووفقًا للباحثين في الصين، فإن “نيوكوف” هو سلالة جديدة من فيروس كورونا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ”ميرس-كوف”، أي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ففي الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران والتي تم نشرها على موقع “bioRxiv”، ذكر الباحثون أن هذا الفيروس الجديد يتشارك سمات مع كل من “MERS-CoV” و”COVID-19″.

ويعتقد أن “نيوكوف” يسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدًا من كل 3 أشخاص.

أين عثر على نيوكوف؟

اكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا.

وتعتبر هذه الثدييات الطائرة مصدرًا طبيعيًّا للعديد من فيروسات كورونا، بما فيها “كوفيد-19”.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحيوانات البرية تعدّ مصدرًا لأكثر من 75 في المائة من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر.