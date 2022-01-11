عقد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعًا مع وانغ يي وزير الخارجية الصيني في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو يوم أمس الاثنين.

أول وزير خارجية يزور الصين في 2022:

وعلق سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ على زيارة وزير الخارجية إلى الصين وقال: أهلًا وسهلًا بكم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، أول وزير خارجية يزور الصين في عام 2022.

تفاصيل الزيارة:

والتقى الأمير فيصل بن فرحان أمس الاثنين بنظيره الصيني وعقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة والصين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

كما تطرق الوزيران إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.