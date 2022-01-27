شهدت مالاوي فيضانات مدمرة حيث فاض نهر شير بسبب إعصار آنا القوي الذي ضرب جزيرة مدغشقر ودول جنوب شرق إفريقيا حاملاً معه الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

ودمرت الفيضانات العديد من المنازل وانقطعت الكهرباء في معظم أنحاء البلاد، وأفادت “اسوشيتد برس” بمقتل شخص واحد على الأقل وتشريد الآلاف.

الإعصار آنا في مالاوي وموزمبيق

وكانت هيئة إدارة شؤون الكوارث قالت قبل يومين إن شخصًا لقي حتفه وأُصيب 30، بينما أخذت الأسر النازحة تبحث عن ملاذ من الفيضانات في الكنائس والمدارس.

من جهة أخرى قال المعهد القومي لإدارة الكوارث والحد من مخاطرها في موزمبيق إن شخصين لقيا حتفهما وأُصيب 66 بينما تعرض 546 منزلًا لدمار جزئي و115 لدمار كلي.