أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن إلغاء لقائها في دولة الإمارات مع جمهورها، الذي كان من المقرر أن يقام يوم 21 لـ 23 يناير الجاري.

انشغال فيفي عبده

ونشرت الفنانة المصرية، صورة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مكتوب عليها: “كنت أعلت امبارح عن إيفينت ليا الشهر ده في أبو ظبي، بأعتذر منكم، أنا هأجل الإيفينت ده لظروف انشغالي في مصر”.

وأضافت: “متحمسة جدًا أقابل كل السيدات اللي كنت هاشوفهم في أبو ظبي، ونتغدى ونتصور مع بعض وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبًا”.

لقاء بمقابل مادي

وأثارت فيفي عبده الجدل، حينما أعلنت عن الحدث الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة والسبت والأحد الموافقين 21 و 22 و 23 يناير للقاء جمهورها بمقابل مادي، مشيرة إلى أن فئة البلاتينيوم تصوير وغداء مع فيفي مقابل 1100 درهم إماراتي، وأن الفئة الذهبية تشمل جلسة مع فيفي لمدة ساعة ونصف، ولقاء وتحية وفرصة تصوير بـ 750 درهمًا.

ونشرت بوستر ترويجي، على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: “انتظروني إن شاء الله أشوفكم وتشوفوني في أبو ظبي من 21 لـ23، بحبكم”.

آخر الأعمال الفنية

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل مملكة الغجر، عام 2019، وشاركها البطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.