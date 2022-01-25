خطف مهاجم فريق النصر، فينسنت أبو بكر الأنظار خلال مشاركته مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فينسنت أبو بكر يخطف الأنظار

ونجح فينسنت أبو بكر في هز الشباك خلال مباراة الكاميرون ضد جزر القمر بالأمس، ليصبح أول لاعب ينجح في تسجيل أكثر من 5 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية في القرن الـ21.

وكان فينسنت أبو بكر قد نجح في تسجيل 5 أهداف خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليكرر إنجاز مواطنه صامويل إيتو في نسختي 2006 و2008، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب الكاميرون إلى ربع النهائي

ولعب منتخب الكاميرون ضد جزر القمر على ملعب أوليمبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم نظيره الجامبي ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على غينيا بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).