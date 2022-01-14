يُقدم مهاجم فريق النصر، فينسنت أبو بكر مستوى مميزًا مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز اللاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن.

فينسنت أبو بكر يتألق

وجذب فينسنت أبو بكر الأنظار إليه منذ الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها بلاده، حيث قاد منتخب الكاميرون لتجاوز عقبة بوركينا فاسو بنتيجة 2/1، وسجل ثنائية الأسود من ركلتي جزاء.

ونجح أبو بكر في تكرار رقم ظل صامدًا لمدة 12 عامًا، حيث إنه أول لاعب يحرز هدفين في المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية منذ ثنائي الأنجولي فلافيو والمالي سيدو كيتا في نسخة عام 2010.

وواصل فينسنت أبو بكر تألقه في ثاني جولات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسجل ثنائية ليساهم في فوز منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم على نظيره الإثيوبي برباعية مقابل هدف.

وحصد فينسنت أبو بكر جائزة أفضل لاعب في مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو، وينفرد بصدارة هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 4 أهداف، يليه مواطنه كارل توكو إكامبي برصيد هدفين.

منتخب الكاميرون إلى دور الـ16

وخطف منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى، يليه الرأس الأخضر وبوركينا فاسو بـ3 نقاط لكل منهما.