يطمح مهاجم فريق النصر، فينسنت أبو بكر لمواصلة التألق في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ وقيادة منتخب بلاده الكاميرون لتجاوز عقبة جامبيا.

الكاميرون ضد جامبيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم ضد جامبيا، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويسعى منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، لمواصلة مشواره في كأس الأمم الإفريقية، والمنافسة على اللقب خاصة أن البطولة على ملاعبه، فيما تأمل جامبيا بتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل.

فينسنت أبو بكر يطمح لهز الشباك

ويسير فينسنت أبو بكر بشكل مميز مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، ليكون من أبرز اللاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن، كما اختاره الاتحاد الإفريقي “كاف” كأفضل لاعب في مرحلة المجموعات.

ويتصدر فينسنت أبو بكر قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 6 أهداف، ليكون أول لاعب ينجح في تسجيل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة، منذ المصري حسام حسن والجنوب إفريقي مكارثي، بعدما أحرزا 7 أهداف في 1998.

ويأمل فينسنت أبو بكر في مواصلة هز الشباك، لزيادة عدد أهدافه أملًا في حصد لقب هداف كأس الأمم الإفريقية، حيث إنه يبتعد عن أقرب منافسيه بـ3 أهداف، وهم؛ مواطنه إيكامبي، والمالي إبراهيما كونيه ونجم مالاوي جابادينهو مهانجو، اللذين ودعا البطولة.