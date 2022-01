في 23 يناير من كل عام يتم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للكتابة بخط اليد، وهي المهارة التي تضاءل الاهتمام بها نظرًا لوجود التكنولوجيا الحديثة، وعدم استخدام الأقلام في الكتابة الورقية حاليًا، إلا في أقل القليل.

#اليوم_العالمي_للكتابة_بخط_اليد I like hand writing 🤍 pic.twitter.com/lLXY0GgZwV

وحرص كثير من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتفال باليوم العالمي للكتابة بخط اليد، من خلال استعراض مهاراتهم في الكتابة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، أو استعراض أجمل الخطوط للغير.

وشاركت المغردة التي تحمل اسم فيتا D بمقطع فيديو وهي تكتب بخط يدها في اليوم العالمي للكتابة بخط اليد، وكتبت عبارة: “روحي فداك.. عرفتِ أم لم تعرفي..”.

واستعرضت المغردة يسرى الرفاعي خطها في ورقة كُتب عليها: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بمناسبة اليوم العالمي للكتابة بخط اليد.. أكتب لأبطال التعليم معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية.. أبدعتم عن بعد.. وغدًا ستكملون مشوار الإبداع حضوريًا.. وأنتم لها بإذن الله.. عودًا حميدًا”.

من جانبها نشرت المغردة نجلاء، على صفحتها مثلًا مصريًا مكتوبًا باللهجة العامية المصرية، وعلّقت عليه قائلة: “مش خطي لكن أعجبت بالخط وبالمقولة وبصدقها”.

بينما كتب محمد الجزلي عبارة بخط يده تقول: “كتب الفقير إلى ربه محمد الجزلي بخط يده في اليوم العالمي للكتابة بخط اليد”، ليظهر مدى مهاراته في الكتابة باللغة العربية.

فيما استعرض المهندس عبدالله مهارته في كتابة اللغة الإنجليزية، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي احتفالًا باليوم العالمي للكتابة بخط اليد.

Happiness is only real when shared

Chris macandles 1992

#اليوم_العالمي_للكتابه_بخط_اليد pic.twitter.com/UsgnR7iuHH

— Eng.Abdullah (@Eng_Numb3rs) January 23, 2022