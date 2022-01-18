أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حفل جوائز “ذا بيست 2021″، مساء الاثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية.

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم:

وقدمت المذيعة البريطانية ريشمين شودوري، برفقة نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، جيرمان جيناس، حفل جوائز “ذا بيست 2021”، وشهد تتويج روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتوج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021، للعام الثاني على التوالي، متفوقًا نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفائزين بجوائز ذا بيست 2021:

وكشف “فيفا” في حفل “ذا بيست 2021” عن التشكيل المثالي لمنافسات العام الماضي، وشهد تواجد رونالدو وميسي وليفاندوفسكي، فيما غاب محمد صلاح، ويمكن الاطلاع على التشكيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتوجت نجمة فريق برشلونة الإسباني، أليسكا بوتياس على جائزة أفضل لاعب في العالم، ومدربة تشيلسي الإنجليزي، إيما هيز على أفضل مديرة فنية، ونالت التشيلية كريستيان إندلر جائزة أفضل حارسة مرمى.

وحصل السنغالي إدواردو ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بعد تألقه مع تشيلسي، ونال مدربه في البلوز توماس توخيل جائزة أفضل مدير فني، ونال لاعب توتنهام السابق وإشبيلية الحالي، إريك لاميلا جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وأعلن “فيفا” في حفل “ذا بيست 2021” عن فوز مشجعي فنلندا والدنمارك بجائزة أفضل جمهور، فيما توج الطاقم الطبي لمنتخب الدنمارك الأول لكرة القدم بجائزة اللعب النظيف.

كما شهد الحفل منح كريستيانو رونالدو لجائزة خاصة بعد إنجازه الاستثنائي في عام 2021، من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).