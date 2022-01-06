أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن تغيير⁩ ⁦الآيبان⁩ البنكي عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، ⁦بيانات⁩ الحساب البنكي).

وأضاف البرنامج، أنه يشترط أن يكون الحساب مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ولا بد من تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ “10 يناير” وسيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “فبراير”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن أنه تبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ50 من الدعم لمن صدرت لهم نتائج الأهلية في دفعة يناير 2022.