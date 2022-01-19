أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، عن قبول 72 ألف أسرة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، من بين 220 ألفًا تقدمت له.

#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة @HRSD_SA للضمان الاجتماعي: تم قبول 72 ألف أسرة في نظام #الضمان_الاجتماعي المطور ونعمل على استكمال بقية المتقدمين بشكل تدريجي pic.twitter.com/Q8U6PDrvws

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 19, 2022

نقل النظام القديم لـ الضمان الاجتماعي المطور

وقال الجريس، في تصريحات لفضائية العربية، إنه جارٍ العمل على الإعلام بشكل تدريجي لباقي الفئات، لافتًا إلى عدم تأثر المسجلون في نظام الضمان الاجتماعي القديم، وأضاف أن الوزارة ستعمل على انتقال المسجلين بالنظام القديم للنظام المطور على مراحل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مراعاة للفئات الأخرى مثل كبار السن والأرامل والمطلقات لضمان انتقالهم للنظام الجديد، أو إيجاد فرص حياة كريمة لهم.

عائل لا ينفق على أسرته

وفيما يتعلق بالعائل الذي لا ينفق على أسرته، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية، أن العائل الذي لا ينفق على أسرته ولا يوفي بما التزم به، يتم الإبلاغ عنه من خلال أفراد الأسرة للوزارة عن طريق النظام الإلكتروني، وستتواصل الوزارة مع العائل لضمان إنفاقه على عائلته، وفي حال لم يتحقق ذلك يتم نقل الإعالة لشخص آخر بدلًا منه ترشحه الأسرة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور