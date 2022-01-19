أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، عن قبول 72 ألف أسرة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، من بين 220 ألفًا تقدمت له.
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة @HRSD_SA للضمان الاجتماعي: تم قبول 72 ألف أسرة في نظام #الضمان_الاجتماعي المطور ونعمل على استكمال بقية المتقدمين بشكل تدريجي pic.twitter.com/Q8U6PDrvws
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 19, 2022
نقل النظام القديم لـ الضمان الاجتماعي المطور
وقال الجريس، في تصريحات لفضائية العربية، إنه جارٍ العمل على الإعلام بشكل تدريجي لباقي الفئات، لافتًا إلى عدم تأثر المسجلون في نظام الضمان الاجتماعي القديم، وأضاف أن الوزارة ستعمل على انتقال المسجلين بالنظام القديم للنظام المطور على مراحل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مراعاة للفئات الأخرى مثل كبار السن والأرامل والمطلقات لضمان انتقالهم للنظام الجديد، أو إيجاد فرص حياة كريمة لهم.
عائل لا ينفق على أسرته
وفيما يتعلق بالعائل الذي لا ينفق على أسرته، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية، أن العائل الذي لا ينفق على أسرته ولا يوفي بما التزم به، يتم الإبلاغ عنه من خلال أفراد الأسرة للوزارة عن طريق النظام الإلكتروني، وستتواصل الوزارة مع العائل لضمان إنفاقه على عائلته، وفي حال لم يتحقق ذلك يتم نقل الإعالة لشخص آخر بدلًا منه ترشحه الأسرة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
وهناك عدة شروط للحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي
- أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- لا يكون مقيما في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًا.
- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
السلام عليكم
انا ربت منزل واحتاج ان يكون لي دخل يغنيني عن حاجة الغير