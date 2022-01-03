شهدت منطقة جازان ومحافظاتها، صباح اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي تسبب بغرق الشوارع وتحويلها إلى بحيرات، وذلك قبل أيام من افتتاح مهرجان شتاء جازان 2022، الذي سينطلق في 6 يناير المقبل.

ووثقت عدسة “المواطن”، مساء اليوم، غرق العديد من شوارع وطرق المنطقة المركزية بكورنيش جازان الشمالي، حيث تحولت إلى بحيرات وبِرَك لمياه الأمطار بكميات كبيرة.

وحاصرت المياه المحال التجارية وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات، وخصوصًا الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية ودوار الكورنيش الواقع بجوار مكتبة جرير.

حادثة تتكرر عند هطول الأمطار:

وأدى هطول الأمطار الغزيرة التي استمرت عدة ساعات إلى غرق دوار الكورنيش وعدد من طرقات المنطقة المركزية بمدينة جازان، حيث تحولت المنطقة المحيطة بالدوار إلى بحيرة كبيرة؛ مما تسبب في إعاقة حركة مرور السيارات بالطرق المؤدية إلى الدوار.

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى؛ فهي تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة، وتكشف مدى سوء واقع تصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع جازان، ورصدتها عدسة “المواطن” خلال الشهور الماضية، وكان آخرها قبل 5 أشهر، في ظل العجز عن إيجاد حلول ومعالجة تكرار غرق المنطقة المركزية عند هطول الأمطار الغزيرة.

تعطل السيارات والمرور يغلق الشوارع:

وتسببت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بغرق الشوارع المحيطة بالمجمعات التجارية وأسواق الخضار والفواكه والأسر المنتجة ومجمع الجوالات بالمنطقة المركزية؛ مما أدى إلى غلق المحال التجارية بعد قيام دوريات المرور بإغلاق الطرقات المؤدية إلى الأسواق، في حادثة تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة والعجز في إيجاد حلول جذرية لغرق الشوارع بذات المنطقة منذ عدة أعوام، حيث تقوم دوريات المرور بإغلاق الطرق وتنبيه قائدي السيارات، وذلك بعد غرق وتعطل عدد من السيارات بالمنطقة المركزية.

استنفار مدني جازان:

وتابع مدني جازان الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًا، واستنفر طاقاته وانتشرت آلياته بشوارع المدينة، حيث دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات مياه الأمطار وبطون الأودية.

تأخر حلول أمانة جازان:

وأفادت مصادر لـ“المواطن”، أن أمانة جازان قامت العام الماضي بإنشاء مضخة جديد بداخل محطة الرفع الواقعة بالمنطقة المركزية، والتي لم تدخل الخدمة حتى اليوم، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لسحب تجمعات مياه الأمطار بواسطة مضخات محطة الرفع التي تقوم بطرد وسحب المياه من الطرقات المنفذة بها تمديدات لتصريف مياه الأمطار والبالغة أطوالها 14 كم، وهي تمثل نسبة 20% من إجمالي مساحة مدينة جازان، والتي ما زالت إلى اليوم عاجزة عن سحب كميات كبيرة من المياه عند هطول الأمطار الغزيرة؛ مما يتسبب في غرق الطرقات المحيطة بالمنطقة المركزية.