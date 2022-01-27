أنهت جمعية خيرات لحفظ النعمة في منطقة الرياض مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل خلال نسختها السادسة لعام 2021م

جهود جمعية خيرات

وأوضحت الجمعية في إحصائياتها بأن عدد الوجبات التي حفظت قد بلغت 99813 وجبة، استفاد منها 16638 أسرة، وتمت تغطية 3112 مناسبة وذلك عبر أسطول من السيارات المجهزة وعدد من العاملين المدربين على جمع وفرز الفائض من الطعام الصالح وإيصاله إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة.

نشر ثقافة حفظ النعمة

من جانبه أكد المشرف العام على جمعية خيرات أ.عبد الله السبيعي حرص الجمعية على نشر ثقافة حفظ النعمة بين المشاركين ونشر روح التكافل الاجتماعي والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية.

وأشاد المشرف العام بجهود نادي الإبل وكافة العاملين في المهرجان وعلى رأسهم المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل.

وقدمت إدارة الجمعية خالص التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين وكافة العاملين في نادي الإبل على نجاح مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة.