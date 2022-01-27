روى استشاري التعافي من الإدمان محمد السرحاني، قصة شاب أراد ترك الإدمان بعد وفاة 6 من أصدقائه بجرعة زائدة إلا أنه لحق بهم بسبب جرعة زائدة من المخدر.

فيديو | استشاري التعافي من الإدمان محمد السرحاني يروي لـ #الراصد قصة شاب أراد ترك الإدمان بعد وفاة ٦ من أصدقائه بجرعة زائدة.. وكانت نهايته بترك العلاج ثم الوفاة بجرعة زائدة pic.twitter.com/CYE9oyx44h

— الراصد (@alraasd) January 26, 2022

الوفاة بجرعة زائدة:

وقال السرحاني لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”: “جاني شاب أراد التعافي من الإدمان، فسألته وش اللي جابك، قالي 6 من زملائي ماتوا بسبب الجرعة الزائدة”.

وأضاف: “دخل الشاب فعلًا في برنامج علاجي في البدايات، ثم قرر أن ينسحب ولا يكمل العلاج لظروف معينة، إلا أنه للأسف تعاطى جرعة زائدة، ونُقل لنا خبر وفاته رحمه الله”.

قاهر وقاتل الإنسان:

وحذر السرحاني من خطر الإدمان، قائلًا: “ليس له أمان، فهو قاهر وقاتل الإنسان بشكل عجيب، وهو مرض الحيرة والإنكار والصراع”.

وأضاف استشاري التعافي من الإدمان، محمد السرحاني: “مشاكل الإدمان لا تنتهي، وقوة قاهرة للإنسان كبيرة جدًّا”.