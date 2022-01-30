نظمت قوافل طب الأسنان التطوعية بكلية طب الأسنان بجامعة القصيم، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع، قافلتها التاسعة والعشرين، والتي اتجهت إلى مركز قبة صباح يوم الأحد ٢٠/6/١٤٤٣هـ، وقدمت خدماتها للمستفيدين حتى يوم الخميس ٢٤/٦/١٤٤٣هـ، بمركز الاحتفالات بقبة، وذلك ضمن مبادرة الجامعة لتفعيل حملة سمو أمير المنطقة “أنا سعودي أعتز بهويتي”.

شارك في القافلة ١٩١ متطوعاً ومتطوعة من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء وأطباء الامتياز والطلاب والطالبات، واشتملت الخدمات التي قدمتها القافلة خلال 5 أيام على فتح ملف وعلاج ٥٤٧ مراجعاً ومراجعة في مختلف عيادات الرجال والنساء التي احتوت على عيادات في التخصصات التالية: (٢ عيادة كشف، وعيادة حشوات، وطب أسنان الأطفال، والجراحة وعلاج اللثة) بمجموع ١٨ عيادة.

جانب تثقيفي لرفع الوعي

كما تضمنت القافلة جانبًا تثقيفيًا لرفع الوعي المجتمعي حول أمراض الأسنان وطرق الوقاية منها، حيث تمت زيارة عدد ٧ مدارس وتقديم خدمات التوعية والتثقيف لـ ٦٣٩ طالباً وطالبة التثقيف، وأخذ الاستشارات ورفع الوعي حول مشاكل الأسنان لدى الطلاب والطالبات.

حملة أنا سعودي أعتز بهويتي

من جهته، أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور ظافر الأسمري، أن هذه القافلة تأتي ضمن مبادرة الجامعة لتفعيل حملة سمو أمير منطقة القصيم لتعزيز الهوية الوطنية “أنا سعودي أعتز بهويتي”، مشيرًا إلى أنها تعد امتدادًا لسلسلة القوافل التطوعية التي تنفذها الكلية ضمن برنامج قوافل طب الأسنان التطوعية، والذي يهدف إلى تقديم خدمات طب الأسنان التطوعية للمناطق النائية بالقصيم لتعزيز صحة الفم والأسنان.

وأوضح الأسمري، أن هذه القوافل توفر خدمات علاجية وتوعوية مميزة لأفراد المجتمع، متوافقة مع معايير الجودة العالمية، كما تساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب، والعمل على إعداد جيل من أطباء الأسنان مبدع في مجال الأعمال التطوعية، حيث بلغت عدد القوافل التي سيرها البرنامج حتى الآن 29 قافلة، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها أكتر من 35000 مستفيد، وشارك فيها أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.