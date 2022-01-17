نفذت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن، جولات ميدانية لاستطلاع آراء قاصدي المسجد الحرام عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وساحاته.

استطلاع:

وأوضح مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن، عيسى بن سفران الهذلي، أن الاستطلاع شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة في تقديم الإرشادات للمصلين.

جهود الرئاسة:

وأكد “الهذلي” أن الاستطلاع يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاحترازية والوقائية والتي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية، للحد من انتشار فايروس كورونا، وللحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم الهذلي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري.