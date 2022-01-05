شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، خالد كعبي على جاهزية اللاعبين لمباراة الهلال في كأس السوبر السعودي.

الهلال والفيصلي في السوبر السعودي

وتتجه أنظار الجماهير إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الخميس، لمتابعة نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال والفيصلي.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة النهائية غدًا، وقيمة الجائزة المالية للفائزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كعبي يؤكد استعداد الفيصلي جيدًا

وعلق خالد كعبي على المواجهة المرتقبة قائلًا: “ستشاهدون غدًا روح الفيصلي تلك التي استحضرناها في نهائي كأس الملك.. أنا وزملائي مستعدون للمباراة ونحتاج للتوفيق من أجل التتويج بلقب كأس السوبر السعودي“.

وتابع كعبي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “الحظوظ بين الفريقين متساوية، والهلال الأفضل في آسيا.. وشعور جميل اللعب أمام النادي الذي بدأت حياتي الرياضية فيه، ونسعى لتحقيق اللقب غدًا”.