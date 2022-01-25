نشرت وزارة الصحة معلومات عن الفحص السريع (RAT) وأهميته في رصد كورونا، والفرق بينه وبين الفحص السريع غير الذاتي.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إن الفحص السريع (RAT) هو فحص لفيروس كوفيد-19 يتم بسحب مسحة حيث تظهر النتيجة في تطبيق صحتي بعد 3 ساعات من إجراء المسحة. يتم العمل به في عيادات تطمن بالمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز تأكد.

مزايا الفحص السريع الذاتي

وأضافت أن الفحص السريع الذاتي هو فحص يستخدم في الكشف عن فيروس كورونا “كوفيد-19” للحالات التي لها أعراض الإصابة بالفيروس أو أعراض مشابهة للإصابة حيث تظهر نتيجة الفحص بعد 15 دقيقة.

وعن أهمية وأفضلية الفحص السريع قالت “إن الفحص يعتمد على أخذ مسحة الأنف السطحية وهي مريحة أكثر حيث يمكن القيام به في المنزل و تظهر نتيجة الفحص بعد 15 دقيقة دون الحاجة إلى مركز فحص أو مختبر.

الحصول على الفحص السريع

وفيما يتعلق بالفرق ما بين الفحص السريع الذاتي و الفحص السريع الغير ذاتي، أوضحت الصحة، أنه يتم عمل الفحص السريع الذاتي من قبل أي فرد ولا يتطلب حضور ممارس صحي ، في ما أن الفحص السريع الغير ذاتي يتوجب حضور ممارس صحي لإجراء الفحص.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن الحصول على اختبار الفحص السريع الذاتي في مراكز الفحص والصيدليات.