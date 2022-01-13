نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق فوز صعب على حساب منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ملخص المباراة:

وسُجل هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإيفواري عبر اللاعب ماكس جرادل من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد.

منتخب كوت ديفوار يحافظ على تقدمه:

وفي الشوط الثاني من المباراة، سنحت لمنتخب غينيا فرصتين لإحراز هدفين ولكن تم إهدارهما بطريقة غريبة، وظل المنتخب الإيفواري مسيطرًا على المباراة حتى تفوق بهدف دون رد.

وسيواجه المنتخب الإيفواري في المباراة المقبلة منتخب سيراليون، بينما يواجه منتخب غينيا الاستوائية نظيره الجزائري يوم الأحد المقبل.