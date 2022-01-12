تشهد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة منافسة قوية بين ثنائي حراسة المرمى البرتغالي تيبو كورتوا والألماني تير شتيغن.

الكلاسيكو الإسباني في الرياض اليوم

وتنطلق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض بداية من اليوم وحتى 16 يناير الحالي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، بمشاركة 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة وأتلتيك بيلباو.

ويسير ريال مدريد بشكل مميز في الدوري الإسباني لكرة القدم، ما يحفزه لمواصلة التألق في كلاسيكو الرياض اليوم، فيما يطمح فريق برشلونة لتحقيق انتفاضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أرقام كورتوا وشتيغن هذا الموسم

وخاض كورتوا 21 مباراة مع ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، واستقبل 18 هدفًا، وقام بـ57 تصديًا.

على الجانب الآخر، شارك شتيغن في 18 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الليغا هذا الموسم، واستقبل 20 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات، فيما قام بـ31 تصديًا.