اختُتمت فعاليات أنشطة وبرامج منطقة “كومبات فيلد”، إحدى وجهات موسم الرياض، والتي كانت قد افتتحت في الـ 23 من أكتوبر 2021م، واستمرت في تقديم الفعاليات الترفيهية المميزة بالإثارة والتشويق من خلال عروضها الحركية، التي جعلتها وجهة مفضلة لهواة ألعاب القتال والمغامرة حتى 16 يناير 2022م.

الرجوع إلى العصور الوسطى:

وكانت المنطقة التي استقبلت زوارها خلال 86 يومًا مضت، قد أتاحت لجمهور موسم الرياض الرجوع إلى العصور الوسطى عبر رحلات افتراضية، وعيش تحديات استثنائية في مناطق “الكاوبوي” وسط الأرياف الغربية الأمريكية، إضافة إلى التعرف على تاريخ الأسلحة وتطورها على مر السنين، فضلًا عن خلقها أجواء تحاكي واقع الحروب من خلال فعاليات متنوعة، جعلت من المنطقة مركزًا لاستقطاب الشغوفين بألعاب المغامرة وأكثر تجاربها إثارة على مستوى العالم.

ووصلت قائمة الفعاليات الداخلية للمنطقة خلال الأشهر الماضية إلى 22 فعالية، منها “وايلد فرونتير”، وفندق الزومبي، ومنطقة الدرونز، ورماية الأطباق، وقيادة الروبوتات، وغرفة الهروب الافتراضية، وقفص الغضب.

وتميزت “كومبات فيلد” طيلة فترة فعالياتها بحلبتها المخصصة لقتال الروبوتات، التي يقودها الزوار من خلال أيادٍ لا سلكية يتحكمون بها، إضافة إلى عدد من الألعاب المخصصة لمحاكاة الرماية بتقنيات مستوحاة من ممارسات تدريب الرماة في ألعاب المغامرات الترفيهية.

متحف مخصص للسلاح:

واحتوت المنطقة على متحف مخصص للسلاح يمتد على مساحة 300 م2، إضافة إلى عروض ومشاهد القتال الحي، عبر مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين، وسط أجواء مليئة بالإثارة والمغامرة، إضافة إلى “باتل بارك”، الذي يعد أكبر مركز لتجارب المعارك الترفيهية في الشرق الأوسط، حيث يضم 16 ساحة للمعارك التي يعيش فيها الزوار أنواع التجارب القتالية الترفيهية.

وتقاسمت ستُّ مناطق فرعية فعاليات “كومبات فيلد” خلال الفترة الماضية، وهي: المنطقة العسكرية المخصصة لاستضافة الدبابات الحربية، وقفص الغضب، ومحاكاة الطيران، والرماية بالبنادق الهوائية، وميادين “باينت بول”، إضافة إلى منطقة خط النار المخصصة لميادين الرماية بالذخيرة الحية، وميادين رماية الأطباق، فيما تحوي المنطقة التقنية غرفة الهروب، وقتال الروبوتات، ورماية المحاكاة.

وضمت كومبات فيلد قرية مخصصة لمظاهر العصور الوسطى، تتضمن ألعاب الرمي بالفؤوس والسهام، والهروب من السجن، إضافة إلى منطقة “بارود” التي تضم في وسطها خيمة استراحة المحارب، ومدربة الصقور، وإسطبلًا مصغرًا للخيل.

وتصل المساحة الإجمالية لمنطقة “كومبات فيلد” الواقعة شمال شرقي العاصمة الرياض بمواقف “الجنادرية” إلى 310 آلاف م2، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية لها بـ 44 ألف زائر، خُصص لهم 12 ألف موقف عام، و600 موقف لذوي الإعاقة، وكانت المنطقة تفتح أبوابها للزوار يوميًّا من الخامسة مساءً حتى الواحدة صباحًا.