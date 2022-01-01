نفى رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة، نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير​ ما تم تداوله بشأن بيع سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود أسهمه في شركة المراعي مؤكدًا عدم صحة ذلك.

أسهم سلطان الكبير في المراعي

وقال رئيس سلطان القابضة في بيان : لقد اطلعنا على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حاصلها الزعم – على وجه غير صحيح – أن الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود قد باع عدد (43,500,000) ثلاثة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف سهم من أسهمه في شركة المراعي، فإننا نؤكد على عدم صحة ما تم تداوله وأن المعرفات التي قامت بنشر هذه الإشاعات ليس لها علاقة بصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

تأسيس شركة سلطان القابضة

وتابع رئيس سلطان القابضة : ونفيا للجهالة فإن الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود قد قام بتأسيس شركة سلطان القابضة (شركة شخص واحد [ذات مسؤولية محدودة]) مسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم (1010637076) في 12/10/1441هـ بهدف تحويل جميع الاستثمارات المسجلة باسمه شخصياً بكافة أنواعها – بما في ذلك الحصص والأسهم في الشركات – إلى شركة سلطان القابضة التي يمتلكها بالكامل.

وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية على نقل الأسهم الخاصة بالأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود من محفظته إلى المحفظة المسجلة باسم شركة سلطان القابضة (المملوكة للأمير سلطان بن محمد بالكامل) دون تنفيذ صفقة، مما يؤكد على عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار، وأنها لا تتجاوز كونها إشاعات.