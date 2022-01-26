كشف الإعلامي الرياضي والناقد محمد العنزي عن استدعاء لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم لناديي الهلال والنصر؛ وذلك بسبب توقيع اللاعب محمد كنو لناديين في آن واحد.

تفاصيل مثيرة حول استدعاء لجنة الاحتراف لـ الهلال والنصر:

وقال العنزي عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “معلومة، لجنة الاحتراف استدعت ناديي الهلال والنصر اليوم الأربعاء، لسماع أقوالهم، السؤال هنا لماذا طلب حضور من قام بتوقيع العقد من جانب النصر، وحضر شخص لم يقم بتوقيع العقد من جانب الهلال”.

النصر يرد على تجديد كنو لعقده مع الهلال:

وكان الهلال أعلن عن تجديد العقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا السادس من يناير الجاري، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي، وفي فجر الجمعة السابع من يناير، كشف النصر أنه سيحصل على حقوقه القانونية جراء تفاجئه بتجديد الهلال لعقد اللاعب وهو حاصل على توقيعه.

وفي الثامن يناير الجاري، قال العنزي في برنامج ”أكشن مع وليد”: ”إدارة الهلال جعلت كنو يوقع على إقرارين وهما أن اللاعب لم يوقع لأي ناد آخر قبل أن يجدد عقده مع الهلال والثاني هو تحمله لكافة التبعات المالية، في حال كان كلامه مخالفًا للإقرار الذي وقع عليه”.

وأضاف العنزي: ”كنو منذ 4 سنوات في محاكم وقضايا بسبب 7 ملايين ريال، هل يستطيع بمفرده تسديد 27 مليون ريال لـ النصر ؟!”.