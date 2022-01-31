أكدت لجنة العشوائيات في محافظة جدة أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأ في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.

آلية التواصل:

ولفتت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه يتم التواصل مع المواطنين والمواطنات من واقع البيانات المتوفرة لدى فرع الوزارة.

استقبال طلبات التعويض:

وفي وقت سابق أعلنت أمانة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، والتي ستواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علمًا بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، بأن استقبال طلبات التعويض رقميًّا يأتي حرصًا على تسهيل الإجراءات على الملاك، وسيكون ذلك بدءًا من يوم الأحد 26 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 30 يناير 2022م.