واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ ميناء جدة الإسلامي بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.

#ارقد_وآمن | هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكن من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليتين، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهم 3 أشخاص.

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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 14, 2022

ضبط إرساليتي كبتاجون

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية “بصل” عبر الميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية وذلك بالكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” عُثر على 3,054,000 حبة كبتاجون مخبأة داخل الإرسالية، بحيث جرى إخفاء المضبوطات داخل ثمار البصل.

وتابعت الهيئة بأنه تم في المحاولة الثانية إحباط تهريب 5,281,250 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن براميل من مادة” السيليكون” وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

إحكام الرقابة وضبط المهربين

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها، المتمثلة في تحقيق أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما دعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.