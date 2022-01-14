أظهر مقطع فيديو متداول بداية تشكل شاهقة مائية صغيرة أمام سواحل جدة صباح اليوم الجمعة مع استمرار التوقع بمزيد من الأمطار الرعدية الغزيرة.

شاهقة مائية صغيرة تتشكل أمام ساحل #جدة صباح اليوم.

(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/IPMoyauXvW

— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 14, 2022

وعلق أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند بالقول: شاهقة مائية صغيرة تتشكل أمام ساحل جدة صباح اليوم.

الفرق بين الإعصار القمعي والشاهقة

وكانت حائل شهدت تكون إعصار قمعي قبل عدة أيام ما جعل المركز الوطني للأرصاد يوضح الفرق بين الإعصار والشاهقة بالقول إن الإعصار القمعي في حائل ظاهرة نادرة الحدوث وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم/س”

وأضاف: “يطلق في هذه الحالة بعلم الأرصاد الإعصار القمعي (Tornado) وعادة يحدث على اليابسة والتي تحدث في البحر تسمى الشاهقة المائية”.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.