امطار جرب والجاوة محافظة العقيق بالباحة الاربعاء ٩جمادى الثانية ١٤٤٣ pic.twitter.com/0xzQ0L6Mm6
— ابن بذال (@BaddalAbin) January 12, 2022
أمطار الباحة
ووثق مغردون تساقط أمطار في جرب والجاوة بمحافظة العقيق بالباحة، حيث شارك المغرد ابن بذال بمقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بتويتر، يوضح تساقط الأمطار، وكتب معلقًا: “أمطار جرب والجاوة محافظة العقيق بالباحة الأربعاء ٩جمادى الثانية ١٤٤٣”.
في حين نشر آخر مقطع فيديو التقطه لجريان سيول نتيجة تساقط الأمطار شرق العقيق: وقال خلال الفيديو: “ما شاء الله تبارك الله.. أمطار القاع شرق العقيق الآن مباشر س ٥.٠٠ عصر الأربعاء ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٣ شرق الباحة”.
امطار القاع شرق #العقيق الان مباشر س ٥.٠٠ عصر الاربعاء ٩ جمادثان ١٤٤٣ شرق #الباحه pic.twitter.com/Bf80SiBzVw
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) January 12, 2022
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