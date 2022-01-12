تساقطت الأمطار اليوم الأربعاء شرق العقيق، والتي نتجت عنها جريان السيول في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.

ووثق مغردون تساقط أمطار في جرب والجاوة بمحافظة العقيق بالباحة، حيث شارك المغرد ابن بذال بمقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بتويتر، يوضح تساقط الأمطار، وكتب معلقًا: “أمطار جرب والجاوة محافظة العقيق بالباحة الأربعاء ٩جمادى الثانية ١٤٤٣”.

في حين نشر آخر مقطع فيديو التقطه لجريان سيول نتيجة تساقط الأمطار شرق العقيق: وقال خلال الفيديو: “ما شاء الله تبارك الله.. أمطار القاع شرق العقيق الآن مباشر س ٥.٠٠ عصر الأربعاء ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٣ شرق الباحة”.