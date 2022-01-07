أظهرت لقطات مصورة عملية القبض على عدد من المسلحين الذين شاركوا في مظاهرات كازاخستان وبحوزتهم أسلحة وذخيرة حية.

إطلاق نار على الإرهابيين:

وألقت شرطة مدينة ألماتي القبض على المتظاهرين في إطار عملية لمكافحة الإرهاب وضبط مثيري الشغب والفوضى في البلاد في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات ملاحقة الإرهابيين في العديد من المدن.

وكان رئيس البلاد قاسم جومارت قال في كلمة له اليوم الجمعة: إن 20 ألف إرهابي شاركوا في الهجوم على ألماتي خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى وجود عناصر تخريبية مندسة من دول أجنبية وأوضح أنه أصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين المسلحين دون سابق إنذار.

مظاهرات كازاخستان:

وتابع توكايف: “يجب القضاء على العصابات، وهذا ما سيتم فعله في أقرب وقت”، وأوضح أن المسلحين لم يلقوا أسلحتهم والعملية الأمنية الخاصة مستمرة حتى الآن.

وأضاف أن السلطات الكازاخستانية استمعت إلى مطالب المواطنين التي تم التعبير عنها بأشكال سلمية، وأكد أنه سيتم تقديم أولئك الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب إلى للقضاء ليتحملوا مسؤوليتهم.