صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (1,016,000) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين.

إحباط محاولة ترويج (1,016,000) قرص إمفيتامين مخدر، بمحافظة الطائف.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/cPe9nGv3IJ

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 26, 2022

وأضاف أنه تم القبض عليهما بمحافظة الطائف، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.