وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار الخير الغزيرة على المسجد النبوي صباح اليوم الاثنين.

وبحسب المقطع فقد سمع صوت الأمطار الغزيرة وتساقطت المياه بشدة داخل ساحات المسجد.

طقس المدينة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والرايس والصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد والمندسة وبدر وطاشا.

وبين المركز أن الأمطار مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً.