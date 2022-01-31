نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط 79 شخصًا خالفوا نظام البيئة في عدد من المناطق، بحسب مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية على تويتر.

جهود الحفاظ على نظام البيئة

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي أعلنت يوم 29 يناير عن ضبط (21) مخالفًا لنظام البيئة، (18) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والفلسطينية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (67) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام في منطقتي القصيم والحدود الشمالية (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وفي يوم 28 يناير ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

ظباء فلودير وتمساح ونسر

كما باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي يوم 27 يناير بلاغًا من أمانة منطقة عسير عن مواطن مخالف لنظام البيئة لحيازته كائنات فطرية دون ترخيص في محافظة خميس مشيط، وهي (5) ظباء فلودير وتمساح ونسر، من خلال موقع أعد لذلك.