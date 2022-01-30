اختُتمت مساء اليوم السبت، فعاليات سباق فورمولا الدرعية، الذي أُقيم للمرة الرابعة في منطقة الدرعية التاريخية.

تتويج الفائزين في المراكز الأولى في سباق #فورمولا_إي_الدرعية#قنوات_SSC pic.twitter.com/qMZdrSi9K6

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2022

نتائج يومي الجمعة والسبت في فورمولا الدرعية:

وانتهت سباقات الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية المقام للمرة الرابعة، أمس الجمعة، بحلول الهولندي نك دي فريز في المركز الأول، سائق فريق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثاني البلجيكي ستوفيل فاندرون سائق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثالث، السائق البريطاني جاك دينيس سائق فريق أفالانش أندريتي.

في المركز الرابع البريطاني سام بيرد.

في المركز الخامس البرازيلي لوكاس دي جراسي.

بالمركز السادس السويسري إدواردو مورتارا.

بالمركز السابع الأسترالي نك كاسيدي.

بالمركز الثامن الفرنسي جان فيرن.

في المركز التاسع الأمريكي أوليفر إسكيو.

في المركز العاشر ميتش إيفانز.

وفي منافسات اليوم الثاني، مساء اليوم السبت، تُوج السائق السويسري إدواردو مورتارا بالجولة الثانية من سباقات الفورمولا متفوقًا على الهولندي روبن فراينز صاحب المركز الثاني والبرازيلي لوكاس دي جراسي صاحب المركز الثالث.

تعليق وزير الرياضة:

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بعد ختام منافسات الفورمولا عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك للفائزين وأتمنى التوفيق لكل المتسابقين في الجولات المقبلة، كما أشكر كافة الجهات على مساهمتها الكبيرة في إنجاح هذا الحدث، الذي عكس صورة رائعة عن وطننا ونجاحه في استضافة أكبر البطولات”.