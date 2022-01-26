في جو أسطوري، وليلة أقرب إلى ليالي ألف ليلة وليلة، عقدت ابنة سلطان بروناي، بجنوب شرق آسيا، قرانها في حدث ضخم استمر أسبوعًا واختتم بحفل خيالي داخل القصر السلطاني.

سلطان بروناي الأغنى عالميًا

وتزوجت الأميرة فضيلة لوبول، ابنة الملياردير سلطان حسن البلقية، البالغ من العمر 75 عامًا، أحد أغنى رجال العالم، من الشاب أوانج عبدالله نبيل محمود الهاشمي.

والعروس الأميرة فضيلة، البالغة من العمر 36 عامًا، خريجة جامعة كينغستون، هي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في مجال الرعاية الصحية، لكنها لا تزال بعيدة عن دائرة الضوء إلى حد كبير.

وينطبق نفس الشيء على زوجها الغامض، باستثناء أن إحدى الصحف المحلية وصفته بأنه “أجنبي وسيم”، وتم الإعلان عن خطوبتهما في بيان صادر عن القصر في 31 ديسمبر الماضي. وبدأت احتفالات الزفاف في 16 يناير، حيث أعطى السلطان مباركته رسميًا للزوجين، وأقيم الجزء الديني من الزواج يوم الخميس الماضي.

تفاصيل الحفل

أقيم حفل الزفاف في مسجد عمر علي سيف الدين، وشهد قيام العريس بإعلان نذوره أمام مجموعة من الحاضرين من الرجال فقط، بمن فيهم السلطان، الذي قام بدور ممثل ابنته في حفل الزفاف، وشهد الاحتفال 17 طلقة تحية.

واستمرت الاحتفالات حتى الأحد الماضي في قاعة مطلية بالذهب في القصر الملكي.

وحظيت العروس في الحفل بدعم والديها وشقيقها الأمير متين (30 سنة)، وهو عسكري ونجم على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليوني متابع على إنستجرام، كما أن لديهما أختًا، عظم نعمة البلقية (37 سنة)، وشقيقها الأمير عظيم، الذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 38 سنة.

وظهر العروسان بهيئة رائعة، حيث ارتديا ملابس باللونين الأبيض والفضي مزينة بالماس، وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج لامع.

ثروة طائلة

يذكر أن سلطان بروناي، تقدر ثروته الصافية بـ 20 مليار دولار، وهو أيضًا رئيس وزراء البلاد، واعتلى سلطان بروناي العرش عام 1967 بعد تنازل والده السلطان السير الحاج عمر علي سيف الدين، وتزوج زوجته الأولى الملكة صالحة في نفس العام.