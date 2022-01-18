كشفت الأديبة والكاتبة المصرية الدكتورة لميس جابر، تفاصيل أول لقاء جمعها بزوجها الفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أن الإعلامية والفنانة إسعاد يونس كانت قاسمًا مشتركًا في هذا التعارف.

لميس جابر وأول لقاء بالفخراني:

وقالت جابر، في حديثها للإعلامية إسعاد يونس، من خلال برنامج “صاحبة السعادة”، على فضائية دي إم سي: “كانت إسعاد يونس صغيرة في ثانوي وأنا كنت في كلية الطب وكنا أصحاب أوي وبنحكي وننظر وشبطت فيا وصممت أنها تيجي الكلية عشان تشوف المشرحة، وأقولها هتخافي تقولي لأ.. ورحت وخداها المشرحة بجد، وما خافتش خالص، واستعجبت”.

وأضافت: “بعدها لاحظت إسعاد إعلان فرقة طب عين شمس لمسرحية “الناس اللي في السنة الثامنة”، الهوسبير، فقالت لي عايزة أروح المسرحية دي، وبعدها روحنا سوا، في دخلة يحيى الفخراني، وشبه عليا، وعزمني ودفعلنا 10 صاغ تذكرتين، ولكن في نص المسرحية لاحظنا إننا هنتأخر فقمنا مشينا وبعدها رجعنا مرة تانية كملناها”.

من جانبها قالت إسعاد يونس: “لاحظت انبهار لميس جابر في طلة الفخرانى مع بداية العرض، وفضلوا أصدقاء من اللحظة دي قبل الكشف عن علاقة الحب”.

إعجاب يحيى الفخراني:

بدوره استعاد يحيى الفخراني، ذكريات تعارفه بزوجته لميس جابر، وقصة حبهما منذ دراسة الطب، قائلًا: “كان فيه خطأ في مسرحية باعرضها على مسرح الكلية واتنرفزت ورفضت الخروج لتحية الجمهور، لكنها أقنعتني بأن الناس ملهاش ذنب وعملت لمسة أنثوية وراحت ربطت زرار الجاكت لأني كنت هقلع لبس الشخصية وامشي».

وأضاف الفخراني ضاحكًا: “هي دي الحيلة اللي دفعت تمنها ودبستني 40 سنة، وبعدها بقينا أصحاب ونشأت قصة الحب بيننا، ثم سافرت في رحلة للخارج وبعت لها جواب كنت مفتقدها، والحب الحقيقي بيكون الواحد مش عارف ده حب ولا صحوبية”.