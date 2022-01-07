عمدت محافظة وادي الدواسر بالتعاون مع بلدية المحافظة، إلى تركيب مجموعة من الشاشات الذكية التفاعلية، واللوحات للترحيب بالمشاركين في رالي داكار السعودية 2022، بعدة لغات، حيث ستشهد المحافظة للعام الثالث على التوالي مراحل من الرالي.

المرحلة الثامنة:

وحسب خطة الرالي سيشهد وادي الدواسر المرحلة الثامنة (10 يناير)، الدوادمي – وادي الدواسر، 828 كم – المرحلة الخاصة 394 كم، إذ تعـد هذه المرحلة صعبة بكثبانها الرمليّة والطويلة للغاية، والمرحلة التاسعة (11 يناير)، وادي الدواسر، 490 كم – المرحلة الخاصة 287 كم-، والمرحلة العاشرة (12 يناير)، وادي الدواسر – بيشة، 757 كم – المرحلة الخاصة 374 كم.