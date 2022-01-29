أعلن نادي الشباب، اليوم السبت، عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادمًا على سبيل الإعارة من نادي الهلال.

انتقال لوسيانو فييتو جزء من صفقة إيجالو:

وجاء تعاقد الليث مع فييتو صاحب الـ28 عامًا كجزء من صفقة بيع النيجيري أوديون إيجالو إلى الهلال، حيث وافق الشباب على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب النيجيري للزعيم.

وعانى فييتو بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع الهلال مؤخرًا، وذلك منذ انضمامه للزعيم قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في عام 2020.

لقبان لـ فييتو مع الهلال:

وحقق فييتو مع الهلال لقبين وهما الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس الملك.