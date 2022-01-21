تأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد الفوز على آرسنال في إياب الدور نصف النهائي بثنائية دون رد مساء الخميس.

جوتا يقود ليفربول للنهائي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الريدز أسفر عن الهدف الأول للاعب البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة العشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الريدز ضغطه الهجومي أملًا في إحراز الهدف الثاني حيث سجل جوتا الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ78 مستغلًا خطأ في خروج حارس آرسنال.

مواجهة نارية ضد تشيلسي

وسوف يُقام النهائي بين فريقي ليفربول وتشيلسي يوم 27 فبراير المقبل على ملعب ويمبيلي في العاصمة البريطانية لندن.

وحقق الريدز التأهل للنهائي في غياب كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، حيث يشارك كل منهما مع منتخبي بلادهما في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالكاميرون.