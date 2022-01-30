أشعل الفنان عبدالمجيد عبدالله، مسرح محمد عبده أرينا، خلال حفلته الثانية بموسم الرياض، بعد غياب دام 5 سنوات، ليتصدر الترند العالمي على موقع تويتر، بوسم ليلة عبدالمجيد عبدالله.

ليلة عبدالمجيد عبدالله الثانية

وحرك عبدالمجيد عبدالله مشاعر محبيه، وانتزع آهاتهم، في حفلتين ليومين متتاليين، في بوليفارد الرياض، وسط جمع كبير من جمهور موسم الرياض، حيث كانت عودته تحت شعار “ليلة العودة” في اليوم الأول ليستقبل جمهوره بأغنية “يا بعدهم كلهم”، في الليلة الثانية، قبل أن يطرب محبيه بأجمل أغانيه، من بينها أغاني ألبومه الأخير “عالم موازي”.

رقم تاريخي

يذكر أن حفلة عبدالمجيد عبدالله سجلت الرقم الأعلى في تاريخ الحفلات الموسيقية لفنان عربي على مستوى الشرق الأوسط، حيث كانت الرعايات قد حطمت أرقامًا قياسية ستسجل في تاريخ الفن السعودي.

وقال المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أثناء حفل توقيع رعايات حفلة “ليلة عبدالمجيد” الخميس الماضي، بحضور الفنان عبدالمجيد عبدالله والرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي: “سعيد برجعة الفنان عبدالمجيد إلى المسرح مرة أخرى بعد الانقطاع الذي دام 5 أعوام، فعبدالمجيد لو أتيحت له 10 ليال سيملأها ليس ليلتين فقط”.

جائزة صناع الترفيه الفخرية

وحصل الفنان عبدالمجيد عبدالله على جائزة صناع الترفيه الفخرية ضمن جوائز JoyAwards في الحفل الذي أقيم في موسم الرياض مساء الخميس الماضي.

وقد تسلم الفنان جائزته في حفل كبير حضره العديد من نجوم الفن والترفيه في المملكة والعالم حيث تم تسليم الجوائز في كافة فروع المسابقة.