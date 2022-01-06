نجاح كبير تحصده أغاني “ميني ألبوم مشتاقلك” لبرنس الغناء ماجد المهندس الذي صدر من إنتاج وتوزيع هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، ويتضمن العمل أربع أغانٍ هي: “مشتاقلك” كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان نواف عبد الله، و”منبعد ومنقسى” كلمات منير بو عساف وألحان بلال الزين، و”لو سأل” كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان محمد بو دله، وكذلك “يا هلا ويامرحبا” كلمات رامي العبودي وألحان ميثم علاء الدين.

نجاح كبير:

وتأكيداً على نجاحات ماجد المهندس في هذا الميني البوم الذي حرك الساحة الغنائية مع بداية العام 2022، حصد فيديو كليب أغنيته “مشتاقلك” كلمات تركي آل الشيخ، ومن إخراج بسام الترك، والذي تم تصويره في اليونان، نسبة مشاهدة واستماع عالية فاقت 2 مليون مشاهدة في أول ثلاثة أيام عرض على قناة “روتانا يوتيوب”.

المستشار الشاعر تركي آل الشيخ الذي كتب “اشتاقلك” غرد عبر حسابه على “تويتر” :”طعم العمل مع حبيبي ماجد مختلف دائما والمبدع رفيق الدرب نواف عبد الله.. ماجد اشوف فيك مستقبل اكبر واكبر .. ويا ليت تسوي فيلم غنائي يوم من الأيام ومسرحية غنائية .. ليش لا؟ وشوف وش نقدر نقدم وإحنا جاهزين”، فأجاب المهندس بتغريدة :” شرف كبير العمل معاك يا حبيبي يا بوناصر وحسك الغالي في كتابة الشعر الغنائي وصناعة الإبداع ومتابعتك تفاصيل كل شي هو سر نجاحك بكل ما تقوم به من إنجازات.. أنت افضل قدوة لصناع الابداع وانا سعيد بكلامك واكيد معك ومع موسم الرياض”.

تفاعل مع الأغنية:

وتفاعل عدد من نجوم الغناء مع أغنية ماجد “مشتاقلك” جراء روعتها، حتى أن المطربة أصالة نصري قامت بغنائها أمام برج إيفل أثناء زيارتها الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأمر الذي أثار إعجاب شاعرها ليغرد بوناصر في حسابه على “انستغرام” :”الله يا أصالة”.

وهنأ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المهندس على نجاح البومه معلقاً:” ليس غريباً على الصديق والأخ والفنان ماجد المهندس هذا النجاح فقد تعودنا من أعماله مع روتانا أن تحصد نسب استماع ومشاهدة ومتابعة عالية، وبأمانة ماجد يستحق هذا النجاح الذي يحصده والأجمل أنه بفنه وأخلاقه محبوب من جميع زملائه الفنانين الذين يمتدحونه دوماً، وميني ألبوم مشتاقلك ما هو إلا خطوة في مشوار نجاح كبير يجمع روتانا والمهندس منذ سنوات ومستمر بإذن الله”.