استعرضت وزارة الصحة معنى مناعتنا حياة، بعدما أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة الحملة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع تويتر، إنفوجراف يوضح معنى مناعتنا حياة، مؤكدًا أنها تعني أن المناعة الجيدة عامل أساسي في رفع جودة الحياة، وكذلك لبس الكمامة أسهم في خفض معدلات الإصابة بالإنفلونزا، وأيضًا انخفاض نسبة 98% عن العام الماضي نتيجة الالتزام بالاحترازات الصحية.

أهمية لقاح كورونا:

وكانت الصحة قد شددت على أهمية لقاح كورونا في الوصول إلى المناعة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه يحد من تفشي الفيروس ويسهم في بدء العودة للحياة الطبيعية.

وأكدت أن حصول عدد كافٍ من أفراد المجتمع على التحصين يسهم في تقليل فرص انتشار الفيروس.