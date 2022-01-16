يطمح المدير الفني مارسيلينو غارسيا تورال لقيادة أتلتيك بيلباو لتجاوز عقبة ريال مدريد اليوم، وحصد لقب كأس السوبر الإسباني بالرياض.

السوبر الإسباني بالرياض

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الأحد، مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير، حيث نفدت تذاكر المباراة.

وكان المرينغي قد أطاح بالفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من نصف النهائي في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، فيما نجح أتلتيك بيلباو في تحويل تأخره بهدف ضد أتلتيكو مدريد إلى فوز بثنائية؛ ليخطف بطاقة التأهل.

مارسيلينو يسعى لتكرار تفوقه على الريال

ويُعتبر مارسلينيو صاحب الـ56 عامًا، من أكثر المديرين الفنيين الإسبان خوضًا للنهائيات خلال الفترة الأخيرة، حيث تُعد مباراة اليوم هي النهائي الرابع له خلال 378 يومًا فقط.

وحقق مارسلينيو لقب كأس الملك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، ثم درب أتلتيك بيلباو؛ وقاده لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني، قبل أن يخسر معه نهائي كأس الملك ضد ريال سوسييداد.

ويملك المدرب ذكرى مميزة ضد ريال مدريد قبل مباراة اليوم، حيث إنه نجح في تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني العام الماضي، ليتأهل إلى النهائي ويتوج باللقب أمام برشلونة.