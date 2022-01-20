تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوز كبير على برينتفورد بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

اليونايتد يضرب بثلاثية:

وفي الشوط الثاني، سجل فريق اليونايتد ثلاثة أهداف عبر كل من أنتوني إلانجا وماسون جرينوود وماركوس راشفورد في الدقائق الـ55 والـ62 والـ77، حيث صنع البرتغالي برونو فيرنانديز هدفين من أصل 3 لليونايتد.

بينما قلص اللاعب إيفان توني الفارق لـ برينتفورد في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر المباراة.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز 35 نقطة في المركز السابع، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

مباراة قوية لـ مانشستر يونايتد ضد ويست هام:

وسيواجه اليونايتد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، فريق ويست هام يونايتد بعد غدٍ السبت على ملعب أولد ترافورد.

وقبل مباراة اليونايتد ضد برينتفورد، كان فريق توتنهام حقق فوزًا بصعوبة على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل لفريق توتنهام كل من هاري كين هدفًا وستيفن بيرجوين هدفين، بينما سجل لليستر سيتي اللاعبان باتسون داكا وجيمس ماديسون.

وكان المدرب الألماني رالف رانجنيك تولى تدريب مان يونايتد في أواخر عام 2021، خلفًا للمدرب النروجي أولي جونار سولشاير.