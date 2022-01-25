أكد الدكتور فيصل السويدان، قائد تخصص الأمراض العصبية بوزارة الصحة، أن المملكة بها حالات قليلة جدًّا من مرضى متلازمة الأرق العائلي المميت.

يُصاب به واحد من كل مليون حول العالم..

د. فيصل السويدان يوضح ما هو مرض "متلازمة الأرق العائلي المميت" وأبرز الأسباب الإصابة به#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ahVfQekhqS

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 25, 2022

تحدي في التشخيص:

وتابع السويدان خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديًا في تشخيص المرض لأن أمراض النوم طيفها واسع فهناك مشاكل بالنوم لأسباب نفسية مثل القلق والاكتئاب وهذه تكون مزمنة وتتفاوت حدتها وهناك مشاكل بالنوم بسبب الغدد خاصة في حالة زيادة أو فرط نشاط الغدة الدرقية ومشاكل النوم العصبية.

ضمور الخلايا:

وأضاف المتخصص أن داخل طيف أمراض النوم العصبية هناك فرض النوم أو قلة النوم، وكلاهما يحدثون بسبب ضمور خلايا محددة تمس منطقة المهاد.

ولفت إلى أن المرض سمي بمتلازمة الأرق العائلي المميت؛ لأنه يؤدي إلى الوفاة في مراحله المتقدمة.