أثار الخطأ القاتل من حكم مباراة تونس ضد مالي، الزامبي جاني سيكازوي الجدل حول قدرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًّا بالكاميرون.

تفاصيل أزمة حكم مباراة تونس ضد مالي:

وكان الحكم الزامبي سيكازوي ارتكب خطأ قانونيًّا قاتلًا بإنهاء المباراة في الدقيقة الـ89 والنتيجة تُشير إلى تقدم منتخب مالي بهدف دون رد، مما أدى إلى اعتراض لاعبي نسور قرطاج والجهاز الفني بقيادة المنذر الكبير بسبب خطأ سيكازوي.

وجاء طلب منتخب نسور قرطاج بإعادة المباراة، وفقًا لثغرة في قرار مندوبي الكاف بعودة لاعبي نسور قرطاج لخوض المباراة، حيث ينص القانون على أنه إذا تم إنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي قانونيًّا، تُعاد من جديد.

يذكر أن سيكازوي كان أنهى مباراة تونس ضد مالي في الدقيقة الـ85 بسبب خطأ تقني في الساعة التي كان يرتديها، ثم عاد وأنهى المباراة مرة أخرى، بشكل مفاجئ في الدقيقة الـ89، رغم وجود 7 دقائق على الأقل كوقت إضافي بسبب كثرة التوقفات في الشوط الثاني.

3 أزمات كشفت عشوائية تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2021:

وتُعد أزمة الحكم سيكازوي هي ثالث أزمة تكشف العشوائية التي تُدار بها بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الكرات غير الصالحة التي حضرت لمباراة مصر ونيجيريا أمس، بالإضافة إلى عزف النشيد الوطني الخاطئ لـ دولة موريتانيا في مباراة جامبيا التي أُقيمت مساء اليوم.

وشهد اللقاء خطأ في التنظيم عند عزف النشيد الوطني للمنتخب الموريتاني، حيث تفاجأ المنتخب الموريتاني بعزف النشيد القديم بدلًا من النشيد الحالي، وعند محاولة تشغيل النشيد الجديد لم تنجح المحاولة، ليردد لاعبو المنتخب الموريتاني النشيد الوطني الخاص ببلدهم بألسنتهم دون موسيقى.