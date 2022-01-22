تُستأنف مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا غدًا الأحد بإقامة مباراتين في افتتاح مباريات دور الـ16 للبطولة.

موعد مباراتي الغد بـ كأس أمم إفريقيا:

ويلعب منتخب بوركينا فاسو ضد الجابون في السابعة من مساء الغد بتوقيت المملكة، بينما يواجه منتخب نيجيريا، نظيره التونسي في العاشرة من مساء الغد.

وبعد غد ستلعب غينيا كوناكري ضد جامبيا، والكاميرون ضد جزر القمر.

يوم الثلاثاء المقبل، ستلعب السنغال ضد الرأس الأخضر والمغرب ضد مالاوي.

يوم الأربعاء المقبل، تلعب مصر ضد كوت ديفوار ومالي أمام غينيا الاستوائية.

المنتخبات التي ودعت البطولة:

وودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات كل من منتخب الجزائر حامل اللقب في آخر نسخة بعام 2019 ومنتخبات ”إثيوبيا وزيمبابوي وغانا والسودان وغينيا بيساو وسيراليون وموريتانيا”.