أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية العميد تركي المالكي عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات والتي انطلقت صباح اليوم.

العميد المالكي من شبوة: بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات

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— العربية (@AlArabiya) January 11, 2022

وقال المالكي في مؤتمر صحفي له عقد من شبوة إن هذه العملية ليست عملية عسكرية بالمصطلح الحربي ولكنها تنقل اليمن إلى النماء والازدهار بإذن الله ليصبح اليمن في المصفوفة الخليجية المتطورة.

وأشار إلى أن الشعب اليمني يسحق النماء والتطور والازدهار والحياة الكريمة.

متحدث التحالف في شبوة

ودعا العميد المالكي كافة اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية مشيرًا إلى أن اتفاق الرياض ركيزة أساسية من أجل من مصلحة اليمن لافتًا إلى أن وزارة الدفاع اليمنية تمارس دورها بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن ميليشيا الحوثي ترفض أي حوار وتعطل العملية السياسية لافتًا إلى أن هناك الكثير من النازحين الذين هربوا من انتهاكات ميليشيا الحوثي.