وصل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي يصل إلى شبوة في اليمن بحسب ما أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

العميد المالكي من شبوة: بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات

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— العربية (@AlArabiya) January 11, 2022

وقال العميد المالكي من شبوة إن هناك الكثير من النازحين الذين هربوا من انتهاكات ميليشيا الحوثي.

ووجه المالكي الشكر لدولة الإمارات بقوله : نثمن دور الإمارات في كافة أعمال تحالف دعم الشرعية كما وجه رسالة لليمنيين جاء فيها : ندعو اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية.

وأشار إلى أن اتفاق الرياض ركيزة أساسية من أجل من مصلحة اليمن لافتًا إلى أن وزارة الدفاع اليمنية تمارس دورها بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن ميليشيا الحوثي ترفض أي حوار وتعطل العملية السياسية

عمليات التحالف في شبوة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم عن تنفيذ 22 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن العمليات أدت إلى تدمير 14 آلية عسكرية ومقتل 120 عنصرًا إرهابيًا.

وأشار إلى تنفيذ 37 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة أدت إلى تدمير 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا.