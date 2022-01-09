أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام، ابتسام الشهري، استمرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد جنبًا إلى جنب مع التعليم الحضوري، وذلك بعد قرار استئناف الدراسة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ليكتمل بذلك عقد المراحل التعليمية التي استأنفت الدراسة الحضورية وفق البروتوكولات الصحية.

المتحدث الرسمي للتعليم العام: جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم حضورياً للفصل الدراسي الثاني.#واس_عام pic.twitter.com/4gXtlZp9nG

— واس العام (@SPAregions) January 9, 2022

التعليم عن بُعد

وأشارت المتحدث الرسمي للتعليم العام إلى استمرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالتزامن مع التعليم الحضوري، من خلال منصات التعليم المختلفة مثل مدرستي وروضتي و24 قناة تعليمية، مؤكدة التكامل بين وزارتي التعليم والصحة، والعمل وفق النماذج التشغيلية المرنة التي تضمن الرحلة التعليمية الآمنة وصحة الطلاب.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وحثت الشهري، الطلاب والطواقم التعليمية وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراقبة أولادهم بشكل جيد، متمنية عودة آمنة للطلاب موجهة الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر والكبير للتعليم خلال جائحة كورونا، وأضافت أن: “هذا الدعم جعلنا فخورين بالنجاحات التي تحققت”.

ولفتت إلى أن عمليات التطوير في التعليم هي عمليات مستمرة وأن ما تحقق من نجاحات بفضل القيادة الرشيدة، ومن ذلك الإشادات الدولية للتعليم عن بعد.

يذكر أن الشهري قد أعلنت أن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم حضورياً للفصل الدراسي الثاني وأن من لديهم أسباب صحية تحول دون حضور الاختبارات الحضورية سيتم جدولة مواعيد خاصة بهم.