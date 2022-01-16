قالت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري، إن وزارة التعليم تهيأت تمامًا للعودة الحضورية للطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتهيئة الطلاب والأسر نفسيًا لذلك.

فيديو | متحدث التعليم:

الوزارة تؤكد على أهمية تهيئة الطلاب "نفسيا" مع بداية العودة الحضورية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gk2KH8zHgg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2022

وزارة التعليم تهيئ الطلاب نفسيًا

وأضافت الشهري، في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، إن التهيئة ليست فقط للطلاب والطالبات ولكنها للأسر أيضًا ولأولياء الأمور، مشيرة إلى أن وزير التعليم أكد على أهمية التهيئة النفسية للطلبة خاصة أن هناك فئة من الطلاب لم تأتِ للمدرسة بشكل منتظم مما يقرب من العامين أو أكثر.

طريقة التهيئة النفسية

وحول كيفية تهيئة الطلاب نفسيًا للعودة الحضورية للمدرسة، أوضحت المتحدث الرسمي للتعليم العام أن هناك المنصات المختلفة التي تستخدم لعملية التهيئة النفسية للطلاب من خلال تحفيزهم للعودة الحضورية، إضافة إلى ترتيب العديد من الأنشطة والفعاليات طوال اليوم الدراسي والتي تساعد على بث روح الحماس داخل الطلاب.

تعليمات الوزير

وفي وقت سابق أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، على أهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس.

وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: استعدادًا للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ وزير التعليم يؤكد في اجتماعه مع مديري التعليم على أهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس.

كما شدد وزير التعليم على أهمية تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من “وقاية”؛ للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.